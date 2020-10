vendredi 30 octobre 2020 • 47 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Le FC Barcelone a trouvé la formule pour Antoine Griezmann, le problème des attaquants au Real Madrid ou encore Andrea Pirlo sous pression, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le FC Barcelone aurait-il trouvé la formule gagnante pour Griezmann ?

Ce Juventus-FC Barcelone serait-il un tournant dans la saison du FC Barcelone ? Avec l'émergence de Pedri au milieu de terrain, Mundo Deportivo publie des statistiques sur son compère de l'entrejeu mercredi soir, Miralem Pjanic. Enfin aligné dans le onze titulaire de Ronald Koeman, le Bosnien a été très bon et a rassuré au sein du jeu blaugrana. Il a surtout été celui qui a le plus couru sur le terrain de Turin. Une bonne nouvelle pour sa forme physique. Mais l'ancien Turinois a aussi été le joueur qui a trouvé le plus de fois Antoine Griezmann. D'où une question qui se pose ce matin : le FC Barcelone aurait-il enfin trouvé la formule afin d'intégrer le Français dans son système tactique ? Aligné en pointe, le champion du monde aurait-il enfin trouvé le pourvoyeur de ballons qu'il lui fallait ? Réponse dans les prochaines semaines.

Le problème des attaquants au Real Madrid

Trois attaquants, trois problèmes pour le Real Madrid, selon As. Le poste de numéro 9 est difficile en ce moment au sein de la Casa Blanca si l'on en croit les dires du média espagnol. Mariano Diaz est placardisé par Zinedine Zidane qui ne veut pas entendre parler de lui. Luka Jovic est embourbé dans une affaire judiciaire en Serbie où il risque la prison pour ne pas avoir respecté correctement le confinement. Et Karim Benzema est en crise d'efficacité, lui qui n'a inscrit que 2 buts depuis le début de la saison. Surtout, il s'est fait remarquer mardi soir en critiquant Vinicius Junior, son jeune coéquipier brésilien. D'ailleurs, KB9 se serait excusé auprès de lui, selon As. Bref, les temps sont durs pour les attaquants madrilènes.

Pirlo sous une grosse pression

Si le Juve-Barça de mercredi soir a été rempli de satisfaction du côté du FC Barcelone, on ne peut pas en dire autant pour la Vieille Dame. Avec cette nouvelle défaite 0-2, les Turinois sont désormais sous pression. Surtout leur entraîneur Andrea Pirlo, comme le rapporte le Corriere dello sport. Les supporters commencent à s'impatienter après ce début de saison poussif. La Juve a en effet seulement gagné 3 rencontres depuis le début de l'exercice sur les 7 jouées. Et encore, une a été obtenue sur tapis vert face au Napoli. Pour Tuttosport cependant, toute la Juventus fait front derrière son jeune coach. Surtout que Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini et Matthijs de Ligt devraient faire leur retour la semaine prochaine afin de redonner son vrai visage à la Vieille Dame.