vendredi 11 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Le Real Madrid veut recruter trois jeunes Français très talentueux, le président du Napoli pourrait avoir contaminé ses homologues de Serie A, et Gonzalo Higuaín va partir à la découverte de l'Amérique, voici votre revue de presse du 11 septembre 2020.

Camavinga, Mbappé et Upamécano font rêver la Casa Blanca

Le Real Madrid et son mercato fait rêver le journal As. Si le mercato de cet été 2020 rime plutôt avec dégraissage, le prochain marché des transferts estival s'annonce grandiose du côté du Real. «2021, c'est pour eux», titre le quotidien ibérique. Les Français Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé et Dayot Upamecano seront à portée de main l'été prochain, affirme As. La stratégie du Real de tout miser en 2021 semble se préciser si on croit le journal. Même si, un des dossiers s'annonce plus compliqué que prévu pour les Madrilènes. En effet, Marca parle dans son édition du jour d'un «bras de fer avec le PSG» pour le jeune Camavinga. Car il est la cible prioritaire des deux clubs, qui devront donc se livrer bataille avant l'été prochain ! Affaire à suivre.

«Le tremblement de terre De Laurentiis»

En Italie, Aurelio De Laurentiis, le patron du Napoli, âgé de 71 ans, a été testé positif au coronavirus mercredi. Mais ce qui fait la polémique, c'est qu'avant de faire son test, il avait passé un long moment en réunion, en compagnie de nombreux autres présidents de Serie A, et ce, sans porter de masque d'après la presse. Ce vendredi, le Corriere dello Sport parle par exemple de «tremblement de terre De Laurentiis». Tous les présidents de clubs ont ensuite été placés à l'isolement précise le quotidien transalpin, alors que le taulier du club napolitain est soigné chez lui. Cela fait les gros titres chez nos voisins italiens, et même dans les journaux nationaux généralistes, comme Il Tempo. La Gazzetta dello Sport en parle également en couverture, et ajoute qu'en plus de ne pas porter de masque, De Laurentiis présentait déjà des symptômes liés au covid-19.

Higuain vers l'Inter... Miami

Le journal au papier rose parle aussi du poste de buteur du côté de la Juve. Gonzalo Higuain va résilier son contrat et quitter Turin en direction de l'Inter Miami, affirme la Gazzetta. Dans le même temps, Luis Suarez reste de plus en plus loin du club de la Vieille Dame. La question de l'attaque des Bianconeri fait aussi les gros titres de Tuttosport, ce vendredi. Le quotidien, qui veut y croire encore parle «une course contre la montre pour définir l'opération Suárez». D'ailleurs si celle-ci venait à capoter, c'est un Français qui pourrait arriver à Turin, en la personne d'Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea aurait même un accord avec la Juve.