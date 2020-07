Le Real ne pense plus à Neymar

iGFM – Le Paris Saint-Germain pourrait potentiellement ouvrir la porte à un départ de l’attaquant Neymar (28 ans) sur ce mercato d’été dans l’hypothèse d’une belle offre. Associé avec insistance au FC Barcelone ces derniers mois, le Brésilien a été également présenté dans le viseur du Real Madrid par le passé.

Mais selon les informations du quotidien madrilène Marca, le Parisien ne figure plus dans les plans des Merengue. En effet, le Real n’a absolument pas l’intention de passer à l’offensive sur ce dossier, notamment à cause de l’impact de la crise sanitaire liée au coronavirus sur les finances de l’actuel leader de la Liga. Et pour rappel, de son côté, le président des Blaugrana Josep Maria Bartomeu a également calmé le jeu concernant la piste Neymar (voir brève 8h42).

Maxifoot