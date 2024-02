jeudi 8 février 2024 • 1787 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Un malheur ne vient jamais seul dit l’adage. Depuis que le président Macky Sall a engagé le pays dans la très polémique logique de report de la présidentielle, la valeur des Eurobonds du Sénégal a chuté.

Les euro-obligations du Sénégal ont fortement chuté après que le président Macky Sall a reporté sine die les élections présidentielles et que les autorités ont coupé l’accès à l’internet mobile dans un contexte de crise constitutionnelle. C’est ce que rapporte Bloomberg. Pis, la chute des eurobonds et renforcée par l’incertitude qui prévaut actuellement au pays de la Téranga.



«La police a renforcé la sécurité dans la capitale lundi, au lendemain d'affrontements avec des partisans de l'opposition dans les rues de Dakar qui ont conduit à l'arrestation de responsables, dont l'ancienne Première ministre Aminata Touré et la candidate à la présidentielle Anta Babacar Ngom», écrit le groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique et financière.