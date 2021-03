dimanche 7 mars 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) constate avec désolation les manifestations qui secouent depuis quelques jours le Sénégal. Ces manifestations regrettables, avec leurs corollaires de décès, blessés, saccages et pillages, agressions… n’honorent pas notre nation réputée réfléchie et pondérée.

Le RUR conscient de son rôle de veille, d’alerte et de contribution s’incline pieusement devant la mémoire des personnes décédées, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime la solidarité aux personnes impactées dans leurs vies ou leurs activités par ces manifestations.

Il déplore et condamne ces manifestions violentes aux conséquences sociales, économiques, politiques… qui ouvrent la porte à toutes sortes dérives que peuvent être récupérées par des hommes dont le seul dessein est de semer le chaos dans les pays en émergence. Il condamne les attaques graves, inadmissibles et gratuites contre des organes de presse connus pour leur contribution inestimable à la démocratie.

Le RUR exhorte la jeunesse sénégalaise de ne pas faire échos aux sirènes de la haine déversées à longueur de journée via les réseaux sociaux par des inconnus dont l’attachement au Senegal est parfois douteuse.

Dans un contexte géopolitique et économique aussi sensible l ‘Afrique de l’Ouest pourrait sombrer pour longtemps. Le RUR lance ainsi un appel solennel à tous les acteurs afin de renforcer la cohésion nationale, la paix sociale le calme et la sérénité permettant aux sénégalais de vaquer tranquillement à leurs activités socioéconomiques, particulièrement dans les écoles et les universités. Il félicite l’ensemble des forces de défense et de sécurité qui, malgré les dommages subis dans leur rôle régalien de maintien de l’ordre, mène leur mission avec abnégation et dévouement.

Le RUR rappelle que la seule issue républicaine à cette affaire privée qui oppose deux citoyens sénégalais est que les deux protagonistes se retrouvent devant un juge qui arbitrera conformément à la loi. Le RUR salue les nouvelles acquisitions de vaccin, la poursuite des opérations de vaccination, la perspective de l’allégement du couvre-feu, la relance de la machine économique avec la préparation active de la campagne agricole, le renforcement de l’industrialisation, l’accélération des grands chantiers, créateurs de richesses et d’emplois en particulier pour les jeunes.

Le RUR exprime son soutien sans faille au Président de la république, son Excellence Monsieur Macky Sall et à son gouvernement en particulier pour la stabilité de notre pays et la sécurité des biens et des personnes.