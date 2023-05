jeudi 25 mai 2023 • 347 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le retour annoncé de Ousmane Sonko à Dakar après la tenue de son procès pour viol et d’autres sujets sont au menu des quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Sonko annonce la bataille finale à Dakar (…)’’, affiche à la Une L’As.

L’opposant Ousmane Sonko, qui séjourne à Ziguinchor (sud), ville dont il est maire, depuis le 2 mai, a annoncé mercredi son retour à Dakar dans le but de mener ‘’l’ultime combat’’.

Il en a fait l’annonce en présence d’un public nombreux et acquis à sa cause, rassemblé devant son domicile au quartier Néma Kadior.

»Je vais rentrer à Dakar. Je vais partir par la route en faisant un Némékou tour que je vais nommer +Caravane de la Liberté+. Je vais partir en sillonnant toutes les villes sur mon passage et je viendrai ici sans aucune égratignure’’, a-t-il promis à ses militants.

Ousmane Sonko ‘’annonce une +caravane de la liberté’’, selon Le Quotidien. ‘’Sonko à l’assaut de Dakar (…)’’, commente Vox Populi.

Au lendemain du procès Sweet Beauté, Ousmane Sonko est ‘’en route pour Dakar’’, dit le quotidien Bës Bi.

‘’Ousmane Sonko a décidé de lever le blocus à Ziguinchor et de rentrer sur Dakar par une caravane. Il appelle à la mobilisation dans la capitale où se jouera +le combat final+’’, écrit le journal.

‘’Polo vert, casquette de soldat, sourires par moments… Ousmane Sonko est sorti hier dans les rues de Ziguinchor. Au milieu d’une foule compacte, qui chante et danse, le leader de Pastef alterne sourires et colères. Au lendemain du procès Sweet Beauté, il a décidé de lever le blocus autour de sa maison. Il a rappelé les raisons de son choix de ne pas comparaitre devant la Chambre criminelle qui sont, entre autres, l’absence de garanties de sécurité et la poursuite des barricades autour de son domicile’’, décrit la publication.

WalfQuotidien note qu’’après une dizaine de jours dans son fief de Ziguinchor, Ousmane Sonko a écidé de ren-trer à Dakar pour mener +le combat final+. Mieux, il a décidé de rentrer par la route. Un retour qu’il nomme la caravane de la liberté’’.

Le Soleil met en exergue les annonces du chef de l’Etat en conseil des ministres au sujet de l’exploitation du pétrole et du gaz.

‘’Le gouvernement est appelé à se tenir prêt’’ pour l’exploitation du pétrole et du gaz à partir de fin 2023, souligne le journal.

Lors du conseil des ministres, de mercredi, le président de la République a rappelé ‘’l’entrée du Sénégal en fin 2023 dans le cercle des pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures (…)’’ et invité le gouvernement à ‘’prendre toutes les mesures adéquates pour assurer un suivi particulier de cette période fondamentale dans la configuration de l’économie nationale’’.

‘’Macky Sall veut veiller au grain’’, estime EnQuête. Selon L’As, ‘’Macky Sall dresse une feuille de route au gouvernement’’.

WalfQuotidien signale que le dialogue national sera lancé le 30 mai prochain. ‘’Le président de la République en a fait l’annonce, hier, en conseil des ministres. Seulement, le communiqué sanctionnant cette rencontre hebdomadaire est muet sur les contours de ce dialogue, à neuf mois de la présidentielle’’, souligne Walf.