iGFM (Dakar) Lauréat aux CAF Awards, du plus beau but de l'année, Pape Ousmane Sakho (Simba FC, Tanzanie), rêve grand comme tout footballeur. Dans un entretien accordé à Stades, le milieu de terrain d'origine sénégalaise a fait savoir qu'il vise un bon club européen.

"Rejoindre un bon club en Europe"



"Mon objectif est de rejoindre un bon club en Europe, faire comme nos aînés qui se sont imposés dans les plus grands clubs au monde. Dans ma tête, je me suis dit que c'est possible et j'y crois. C'est mon rêve."



"Des clubs se sont renseignés sur moi"



"Bien sûr il y a des clubs qui se sont renseignés sur moi. Mais tout dépend de l'offre et la destination. Ce que je peux vous dire est que je ne manque pas de prétendants. Je laisse le travail à mon agent, c'est lui qui va s'occuper des discussions. S'il y a quelque chose d'intéressant il va demander mon avis."