mardi 5 janvier 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sport d'élite en Angleterre sera maintenu malgré un nouveau confinement décrété ce lundi par le premier ministre britannique, renseignent plusieurs médias.

Le football de Premier League a été suspendu pendant trois mois à la suite de l'épidémie de Covid-19 en mars 2020, la distanciation sociale étant appliquée pour ralentir la propagation du virus. Le championnat a repris à l'été 2020, mais la fin de 2020 a vu les taux d'infection les plus élevés à travers le Royaume-Uni - avec une souche plus récente et plus infectieuse du virus - et les hôpitaux sont de plus en plus surpeuplés.

Le Premier ministre Boris Johnson a maintenant annoncé un nouveau confinement national de niveau 4 dans toute l'Angleterre. Mais la Premier League et le football de haut niveau ont été maintenus. On s'attend à ce que la Premier League et la FA Cup se poursuivent pendant ce nouveau confinement de niveau 4 en Angleterre, car elles ont été classées comme sport "d'élite" et ont été exemptées des restrictions.

Johnson a annoncé des mesures de confinement plus strictes pour l'Angleterre le 4 janvier, faisant passer le pays au niveau d'alerte de coronavirus le plus élevé à partir du matin du 6 janvier. Le premier ministre a déclaré dans son allocution qu'il était devenu "clair que nous devons faire plus" pour mettre la nouvelle variante Covid-19 "sous contrôle" et aider à la distribution de vaccins au Royaume-Uni. Le confinement devrait durer au moins jusqu'en février.