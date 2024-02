mardi 30 janvier 2024 • 332 lectures • 0 commentaires

Dans un communiqué parvenu à IGFM, le Président Rassemblement Populaire pour le Développement /DEFKO de M. Doudou Sidibé a décidé de soutenir le le candiat qui sera désigné par le LACOS.

"L'immobilisme et la neutralité ne sont nullement des options pour notre parti Rassemblement Populaire pour le développement (RPD/DEFKO). Après de larges consultations au sein du parti et des discussions avec des représentants du LACOS (Leaders alliés à Ousmane Sonko), notre parti RPD/DEFKO a décidé de soutenir le candidat qui sera désigné par la coalition LACOS , car il nous semble être l'une des rares forces politiques capables de réaliser la troisième alternance tant attendue par la majorité des Sénégalais.

Notre soutien n'est soumis à aucune condition. Nous souhaitons juste le changement pour un Sénégal stable et prospère. Le progrès démocratique, économique, social et technologique est inéluctable. Nous avons bon espoir que le Projet économique et social commun que propose le LACOS et son application au lendemain de la victoire permettra au Sénégal de prendre définitivement son envol" indique le communiqué.