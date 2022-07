mardi 26 juillet 2022 • 497 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L'artiste-musicien et le ministre-conseiller, Youssou Ndour est revenu sur les raisons de sa présence à la cérémonie des CAF Awards. Dans le journal L'Observateur, la star planétaire s'est également exprimé sur le sacre de Mané, son transfert au Bayern Munich et les résultats des Lions du Sénégal.

Sa présence aux CAF Awards



"Oui, j'ai été invité par la Confédération Africaine de Football (CAF) et quand j'ai regardé mon agenda de tournée, j'ai vu que cela coïncidait avec mes deux jours de repos, entre les concerts de Madrid et de Toulouse. Je me suis rendu à Rabat et je ne l'ai pas regretté du tout. Alors là, pas du tout."



Le sacre de Sadio Mané



"Sadio Mané est un homme exceptionnel. Il sait qui il est et d'où il vient. Je l'estime pour son sérieux et sa concentration. En le regardant "Machallah", on ne peut que tirer un chapeau à Bambaly, en particulier à ses parents pour l'éducation qu'ils ont su lui donner. Je le félicite et l'encourage à persévérer dans ce sens."



Le transfert de Mané au Bayern



"Rejoindre le Bayern est une très bonne chose. On se souvient de son excellent passage à Salzbourg et la relation entre l'Autriche et l'Allemagne peut légitimement faire penser que Sadio n'aura aucun problème d'adaptation. Et pour moi, la rigueur allemande va bien avec le sérieux et la rigueur de Sadio. Je pense qu'on aura un Sadio à un autre niveau "Inch'Allah".



Les résultats de l'équipe du Sénégal



"Vraiment, je rends hommage à l'Equipe nationale et à toutes les équipes nationales du Sénégal. C'est l'aboutissement d'un travail qui a débuté il y a longtemps. Celui qui est sacré meilleur entraîneur d'Afrique (Aliou Cissé), faisait partie du projet de relance du football sénégalais en 2002. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Augustin Senghor qui fait don de sa personne au profit de l'équipe. Il est rentré dans l'histoire. Il faut le féliciter d'avoir réussi son pari avec méthode. L'Etat aussi, à travers le ministère des Sports, est à féliciter. Le Président Macky Sall qui a une ambition affirmée dans ce sens, a mis les moyens et voilà le résultat : on est champion d'Afrique. Au-delà du foot, il y a plusieurs enseignements à tirer de ce succès. Un exemple à travers un Aliou Cissé qui, plus qu'un sélectionneur, est un manager endurant. Il y a tant à apprendre de notre statut actuel. Persévérant, méthodique, uni et solidaire, rien ne peut arrêter le Sénégal qui est sur le toit d'Afrique. Maintenant, passée cette étape, il faut qu'on aille plus loin."







PUBLICITÉ