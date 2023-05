jeudi 4 mai 2023 • 477 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Booba est à Dakar. L’artiste qui prépare son concert qui aura lieu le 6 mai prochain au Cices, a évoqué le sacre des lions à la dernière coupe d’Afrique des nations. Mais, "le Duc" a tout de même déclaré ce qui le froisse.

«Ca me fait plaisir mais pas plus que ça», a déclaré Booba qui s’exprimait sur le sacre des lions lors de la Coupe d’Afrique des nations. «Je n’en fais pas tout un fromage parce qu’il y a beaucoup trop d’excitation autour du foot alors qu’on devrait plutôt s’indigner de beaucoup de choses au lieu de s’exciter pour un ballon», enchaine le Duc.



Pour lui, ces compétitions ne sont qu’une forme de distraction qui détournent de l’essentiel : «Le foot et le sport, quand le monde est dans une situation catastrophique on trouve le moyen d’organiser des jeux Olympiques ou une coupe du monde alors que tout va mal dans beaucoup d’endroits.»

