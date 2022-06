jeudi 16 juin 2022 • 262 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération égyptienne de football a annoncé, ce jeudi, le limogeage du sélectionneur national, Ehab Galal, après seulement trois matchs, renseigne Kingfut.

Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en mars, la Fédération égyptienne de football a limogé l'entraîneur prinicpal, le Portugais Carlos Queiroz.



Quelques jours seulement après son départ, Ehab Galal a été annoncé comme son successeur et ses premiers matchs ont eu lieu lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (AFCON).



La décision de nomination était controversée à l'époque, beaucoup pensant qu'un entraîneur étranger de renom serait plus approprié pour le poste.



Le premier match de Galal avec l'équipe nationale a été une victoire tardive à domicile contre la Guinée lors du match d'ouverture des éliminatoires de la CAN, grâce à Mostafa Mohamed.



Quelques jours plus tard, les Pharaons ont subi une humiliante défaite 2-0 face à l'Éthiopie au Malawi, ce qui a suffi à beaucoup pour faire pression pour le limogeage de Galal.



Galal a tout de même pris en charge les septuples champions d'Afrique lors d'un match amical contre la Corée du Sud à Séoul, et encore une fois les Egyptiens ont subi une autre défaite, mais cette fois avec un résultat de 4-1.



L'instance a tenu une réunion jeudi après-midi au cours de laquelle elle a décidé de limoger Ehab Galal après seulement trois matchs avec la sélection.



"Nous allons embaucher un manager étranger avec un CV digne de confiance", a déclaré jeudi Hazem Emam, membre du conseil d'administration de l'EFA.



« On nous a proposé plusieurs énormes CV. L'équipe nationale égyptienne est très grande.



"Nous allons également embaucher un directeur technique étranger pour l'équipe nationale olympique", a déclaré Emam.