iGFM - (Dakar) Aujourd’hui dimanche 10 Mars démarre la campagne électorale pour les élections présidentielles du 24 Mars 2024. Dix-neuf (19) candidats sur les starting blocks, deux candidats parmi eux retiennent toutes les attentions il s’agit d’Amadou Ba candidat de Benno et Bassirou Diomaye Faye de l’ex pastef.

La période préélectorale a été fortement marquée, par l’affaire de la commission d’enquête et le vote de la loi d’amnistie pour les crimes et dommages causés aux sénégalais de Mars 2021 à juin 2023 proposée par le Président Macky Sall contre toute attente. Un projet de loi d’amnistie soutenu implicitement par le Pastef qu’on accuse à tort ou à raison de dialoguer sous cape mais combattu farouchement par Takhawou de Khalifa Sall pourtant partisan du dialogue se dit-il, qu’il taxe par la voix du Maire de Dakar Barthélémy Dias de « deal-logue » sentant le deal en politicien averti.

Pour rappel Takhawou tout comme Walu ont pu bénéficier de par le passé des fruits du dialogue antérieur pour retrouver leurs éligibilités.

Cet ultime projet de loi du Président de la République a fini de cristalliser les positions et a créé un antagonisme qui se traduit parfois à des violences entre les deux camps jadis alliés dans le Yéwiaskanwi ce qui leur avait permis de gagner beaucoup de grandes villes et de circonscriptions au détriment de la coalition présidentielle.

Conscient des enjeux politiques, le Président et dans le but d’annihiler la dynamique unitaire au sein de l’opposition en bon « disciple » de « Mackyavel » en mémoire au grand philosophe italien Nicolas Machiavel disparu en 1527 qui a théorisé que : « La fin justifie les moyens, peut-être – mais à condition que quelque chose de supérieur justifie cette fin elle-même, ce qu'on ne peut mesurer que plus tard » a réussi à mettre en évidence, la vraie nature des postulants et à casser par la même occasion la dynamique unitaire observée au sein de l’opposition qui avait fait perdre à son camp les dernières élections notamment avec le « raw- gaddu ». Les objectifs politiques en rapport avec les stratégies ne laissent guère la place aux émotions.



Lors du vote du projet de loi à l’assemblée le Président Macky Sall a pu compter sur la prestation XXL de Me Aissata Tall Sall Ministre de la justice qui a pu minimiser avec sa plaidoirie, notamment sur les références évoquées sur le pardon et le repentir l’ardeur des opposants à ce projet dont moi-même. Mon opposition à cette loi d’amnistie m’a amené à produire un article intitulé « à qui profite cette loi d’amnistie ».



L’objectif ultime, je dirai la dernière bataille du Président Macky Sall à la tête de ce pays est de créer les conditions d’une victoire de son candidat et au premier tour si possible. Les antagonismes notés çà et là au sein du Benno non de l’APR je devrais dire risque de créer le chaos pas que pour le Benno mais pour le Sénégal. Les dissidents et autres prétentieux paieront cher un échec aux prochaines élections et porteront la responsabilité aux yeux de la masse silencieuse qui souhaiterait avoir à la tête de ce pays un homme qui a une formation, une personnalité, un parcours à même de présider à nos destinées dans ce contexte, cet environnement géostratégique qui nous expose à tous les risques possibles.



L’enjeu n’en valait-il pas alors la peine je laisse à chacun le soin d’apprécier.



Nous sommes aujourd’hui à l’heure du choix, d’un choix ultime de la personnalité politique qui présidera à nos destinées pour les cinq prochaines années de notre vie commune.



Le Président Sall part et nous laisse un bilan qui sur le plan matériel et dans tous les secteurs montrent des avancées certaines nous n’aurons pas besoin de rentrer dans les détails et autres statistiques pour illustrer cet état de fait. Cependant sur le plan immatériel beaucoup reste à faire ce qui mitige pour certains le bilan et donne du coup du grain à moudre à ses plus farouches opposants.



Les problématiques sont nombreuses deux voire trois retiennent notre attention l’emploi des jeunes ou des projets structurants devraient être implémentés dans les terroirs avec de financements importants en rapport avec les potentialités ou avantages comparatifs offerts par chaque région pour fixer les jeunes dans leur terroir d’origine afin de désengorger la capitale et par là les questions d’encombrement et d’insécurité. Egalement les questions sécuritaires dans la sous-région et notamment les projets pour lesquels nous plaçons beaucoup d’espoirs à savoir les ressources gazières et pétrolières. L’autre problématique concerne la réforme profonde nécessaire du fonctionnement des institutions notamment sur les questions de redevabilité, de transparence dans la gestion des ressources du pays.



Deux personnalités s‘opposent le Benno avec à sa tête Amadou Ba énarque et ancien Premier Ministre, ancien ministre de l’économie des Finances, ancien ministre des affaires étrangères et Bassirou Diomaye Faye Inspecteur des impôts et Secrétaire général de ex pastef candidat à la place d’Ousmane Sonko qui lui-même ancien étudiant et employé d’Amadou Ba à l’ENA et à la DGID. Bassirou Diomaye Faye candidat par défaut de ex pastef est soutenu par une frange importante de la jeunesse. Une jeunesse acquise à la cause Pastef et qui représente plus de 70% de la population prête à tout pour porter leur candidat à la tête de ce pays et de réhabiliter leur idole Ousmane Sonko avec comme slogan « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye » comme pour rappeler aux militants qu’élire Diomaye c’est élire Sonko. D’aucuns nous disent qu’une fois élu Diomaye sortira Sonko de prison et fera de lui son Premier Ministre voire son vice-président comment nous ne savons pas encore. Personne à ce jour ne sait le deal entre Sonko et Diomaye.



Le fait de mettre le candidat Diomaye Faye sous curatelle est déjà un aveu d’incapacité à pouvoir diriger ce pays dans le contexte qui est décrit par ailleurs à mon sens. Qu’est ce qui adviendra demain si par extraordinaire les sénégalais venaient à élire Bassirou Diomaye Faye dans le contexte actuel. Il est certes un inspecteur des impôts comme il y’en a des centaines qu’est ce qui le prédispose par son parcours à avoir les capacités, l’envergure, la maturité à pouvoir assurer la présidence de ce Sénégal. Ce Sénégal de Léopold Senghor, de Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wade et Macky Sall a pu montrer sur le plan sous régional et international à travers les grandes institutions aux yeux du monde la grandeur de ce pays et de ces hommes qui l’incarnent.

Le Sénégal est certes un petit pays mais grand par son rayonnement, sa diplomatie à travers ces hommes qui ont eu à présider à ses destinées.



Le contexte politique, économique et social est tendu et grave nous avons besoin d’un pilote dans l’avion, un vrai celui capable du fait de sa personnalité, sa formation, son expérience, son caractère responsable et pondéré à même de transcender les clivages politiques, sociaux, rompu à la tâche et non d’un « leader qui apprend à être leader à la place de son leader ».



Le choix du prochain Président augurera de la direction que prendra la marche de ce pays. Sénégalais et sénégalaise l’heure du choix est arrivée je vous invite à voter avec votre cerveau et non avec votre cœur la stabilité économique et sociale du Sénégal en vaut la peine.

Alassane Codou Faye

Dakar Sénégal