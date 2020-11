dimanche 15 novembre 2020 • 176 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Vainqueur (0-1) de la Guinée Bissau, dimanche, à Bissau, l'équipe du Sénégal a décroché une seizième qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football.

Sur une pelouse lourde et impraticable, les Lions ont réussi à s'imposer difficilement. Cette qualification est décrochée grâce à un but signé Sadio Mané à la 84e minute de jeu. Sur une action bien menée et aidée par Habib Diallo, l'attaquant de Liverpool a pris ses responsabilités en mettant le ballon au fond des filets, mettant fin à une invincibilité de la sélection Bissau guinéenne à domicile, depuis 5ans

C'est son 21e but en sélection. Mané égale El Hadji Ousseynou Diouf et envoie en même temps ses partenaires au Cameroun à deux journées de la fin des éliminatoires.

Les Lions sont leaders du groupe I avec 12 points devant le Congo (6 points), la Guinée Bissau (3 points) et l'eSwatini (0 point). En mars, le Sénégal ira au Congo avant de boucler les éliminatoires avec la réception de l'eSwatini à Thies.