Le Sénégal à l’arrêt : Hier nuit, les rues étaient vides un peu partout à travers le pays

iGFM – (Dakar) – l y’a eu des scènes controversées dans certains quartiers où on voyait des policiers frapper des passants qui n’ont pas respecté le couvre-feu. Ces images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, ont choqué certains citoyens, tandis que d’autres s’en félicitaient. Des dizaines d’automobilistes ont été pris au piège par l’entrée en vigueur du couvre-feu ; ainsi plusieurs véhicules ont été immobilisés sur l’autoroute et dans d’autres artères. Cette première nuit a été malheureusement tragique pour une personne du troisième âge morte dans l’incendie de son appartement à Ouakam, à cause de retard des secours ; les voisins cloîtrés chez eux sont arrivés trop tard pour le secourir.

