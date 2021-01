mercredi 6 janvier 2021 • 171 lectures • 0 commentaires

En plus de la hausse exponentielle des cas de Covid-19 dans le pays – ce qui a d’ailleurs motivé l’état d’urgence assorti de couvre-feu décrété, hier mardi, par le chef de l’Etat - la découverte d’une nouvelle souche du Coronavirus en Angleterre et dans d’autres pays d’Europe inquiète le Sénégal. Décrite comme étant plus agressive et surtout beaucoup plus contagieuse, cette mutation du virus a déjà fait de nombreuses victimes.

Au Sénégal, les autorités veulent prendre les devants, même si cette nouvelle souche n’a pas encore été détectée sous nos cieux. «Nous avons été saisis concernant la question de la mutation du virus. Aujourd’hui (lundi 21 décembre), au cours de la réunion du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a abordé la question avec les laboratoires Pasteur et Iressef qui étaient présents», a fait savoir le Dr Mamadou Ndiaye, Directeur de la prévention. Mais pour l’heure, à en croire des virologues contactés, aucune étude ne permet de parler de la présence d’une nouvelle souche du Coronavirus au Sénégal. Les mêmes spécialistes renseignent que l’Institut Pasteur et l’Iressef (Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation), sont prêts à entamer les travaux. Et le protocole d’études sur la nouvelle souche du Coronavirus pour savoir si elle est bien présente au Sénégal ou non, est déjà à l’étude. Surtout que depuis la 45e semaine du Covid-19 au Sénégal, le pays a connu une hausse jamais égalée de personnes infectées, de cas communautaires et de décès. A titre d’exemple, en 72 heures, le Sénégal avait enregistré 14 morts, plus de 200 contaminations en une journée et plus de 50 cas communautaires.

Ce qui faisait dire àcertainespersonnesque la nouvelle souchedécouverte au RoyaumeUniseraitàl’origine de cette recrudescence descas. D’autant plus quelesscientifiquesprécisentquecette nouvelle soucheest plus contagieusequele Sars-Cov2. «La nouvelle souche qui a étédécouvertesemble se transmettrebeaucoup plus rapidement, maisiln’a pas encore étéprouvé, au moment oùjevousparle, une virulence supérieureàcelledessouches déjà circulantes. N’empêche, celapeutavoirune incidence en matière de santépublique. Çaveut dire quesile virus se retrouvedans un pays, trèsrapidement, on peut se retrouverdevant un nombre plus important de casdans un laps de temps. Plus on aura de cas graves, plus on aura de décès. Donc on peutretenirquec’estunesouche qui se transmet plus facilement, mais qui nesemble pas plus virulent. Mais, commeil se transmet plus rapidement, celapeutavoirdes implications importantes», déclaraitrécemmentle Pr ProfesseurMoussaSeydi, coordonnateur national de la prise en charge des patients atteints de Covid19.

