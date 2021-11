mardi 9 novembre 2021 • 343 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un entretien exclusif avec IGFM, le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte s'est exprimé sur l'effectif de l'équipe du Sénégal, à 48 heures du match comptant pour la 5e journée des qualifications pour le Mondial 2022.

Ce jeudi, à Lomé (19h00), le Togo va défier le Sénégal, pour tenter de sauver l'honneur devant son public après une élimination pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde "Qatar 2022". Avec IGFM, le technicien du Togo, Paulo Duarte a évoqué les chances des Lions à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022). Une compétition à laquelle l'équipe qu'il dirige ne participera pas.



Un des deux meilleurs effectifs du continent



"Le Sénégal a un des deux meilleurs effectifs du continent. Il a des joueurs énormes qui jouent au PSG, Liverpool, Marseille de tous les meilleurs clubs du monde. Il y a aussi un joueur qui joue à Naples en Italie. C'est vraiment une équipe formidable mais il faut que le Sénégal montre sur le terrain qu'il est plus fort que les autres. C'est le plus important parce que ce n'est pas le nom qui joue. Le Sénégal doit montrer sa puissance dans cette CAN qui va venir et qu'il mérite de gagner et donner le public sénégalais une Coupe d'Afrique. Parce que les Sénégalais attendent ça depuis très longtemps. Je pense qu'ils sont capables de le faire cette fois-ci."



Un grand candidat pour le titre



"Pour moi, le Sénégal est grand candidat pour le titre. Le Sénégal a une grande chance d'être champion. C'est l'époque pour le Sénégal de s'imposer, montrer sa puissance incroyable car il a plus de 50 joueurs qui jouent en Ligue 1. Donc, cela veut que la force et la qualité sont là. Le travail de Cissé est aussi là."

