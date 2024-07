jeudi 20 juin 2024 • 296 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Selon le FMI, tous les critères de réalisation pour fin décembre 2023 ont été remplis, malgré les tensions politiques à l'approche de la présidentielle, et un environnement extérieur difficile.

Edward Gemayel, chef de mission du FMI, a félicité les autorités du pays pour les progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre des réformes liées à ces programmes. « Les résultats des programmes soutenus par le FMI ont été globalement satisfaisants, malgré les tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle et un environnement extérieur difficile. Tous les critères de réalisation pour fin décembre 2023 ont été remplis. »

La mission du FMI a également évalué les progrès réalisés par l’Etat sénégalais dans le cadre de la 2e revue des programmes économiques au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la facilité élargie de crédit (FEC) ainsi que de la Facilité de résilience et de durabilité (FDR).

En plus des perspectives économiques, le FMI a salué les efforts du pays pour réduire les vulnérabilités liées à l’endettement. L'institution encourage les autorités à poursuivre leur stratégie d'assainissement budgétaire en mobilisant davantage de recettes intérieures et en mettant en œuvre, de manière décisive, la réforme des subventions à l'énergie.

Par ailleurs, le déficit élevé du compte courant devrait se réduire au cours des années 2024-2025, en grande partie grâce au démarrage de la production d'hydrocarbures et aux efforts de consolidation budgétaire entrepris par le gouvernement.

