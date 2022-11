mercredi 30 novembre 2022 • 1944 lectures • 2 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Dimanche prochain, le Sénégal va affronter l’Angleterre. Gareth Southgate, le coach anglaise a déjà lancé les débats.

«Face à l’Iran, lors de leur match amical disputé à Vienne le 27 septembre (1-1), Je les avais bien étudiés ce jour-là et je vais recommencer dans les jours à venir», a indiqué le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate.



Pour lui, il faudra faire très attention au Sénégal qui est une équipe très dangereuse : «On connaît certaines de leurs individualités qui jouent dans les plus grands Championnats européens, y compris en Angleterre. On sait qu’on sera favoris, il faudra gérer ça, mais ce sera une équipe très dangereuse ».