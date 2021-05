jeudi 20 mai 2021 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal est prêt à offrir ‘’des conditions optimales’’ pour la tenue de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer, a assuré le premier vice-président du comité d’organisation de cette compétition, Omar Guèye Ndiaye.

‘’Les préparatifs se déroulent assez bien. Nous avions connu des moments d’inquiétude. Mais, aujourd’hui, nous sommes rassurés. Toutes les dispositions sont réunies pour avoir une organisation réussie’’, a-t-il déclaré à l’APS.



Le chantier est bien avancé et la CAN prévue du 23 au 29 mai se déroulera dans une infrastructure de qualité, sur un terrain conforme aux normes de la Confédération africaine de football, a promis Omar Guèye Ndiaye, le président de la commission du football spécifique à la Fédération sénégalaise de football.



Concernant la capacité d’accueil de l’infrastructure sportive, M. Ndiaye a indiqué que la jauge permise sera de 500 places sur les 1.000 disponibles, afin de respecter les dispositions sanitaires liées à la distanciation sociale.



‘’A priori, nous allons accueillir 500 personnes dans les gradins’’, a-t-il précisé.



La CAN de beach soccer démarre dimanche, dans la station balnéaire de Saly-Portudal (ouest). Sept sélections nationales y prendront part.



La RD Congo, qualifiée pour la phase finale, a décidé de déclarer forfait.

