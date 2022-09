vendredi 2 septembre 2022 • 1264 lectures • 1 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L'équipe nationale locale du Sénégal a décroché sa qualification au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) "Algérie 2023".

Les Lions locaux ont battu la Guinée, ce vendredi, à Bamako, par tirs au but (0-1, TAB 5-3). Pourtant, dans le temps réglementaire, les Guinéens avaient mené, réussissant à rattraper leur retard du match aller, à Dakar où ils avaient été battus.



11 ans après



Grâce à ce succès aux tirs au but donc, le Sénégal sera au CHAN 2023 en Algérie. Les Sénégalais n'avaient plus disputé la compétition depuis la 2e édition au Soudan en 2011. C'est un retour 11 ans après.



En revanche, la Guinée, troisième lors de la précédente édition, sera la grande absente de cette compétition réservée aux footballeurs africains évoluant dans leurs pays respectifs. Le CHAN se déroulera du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie.





PUBLICITÉ