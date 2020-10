mercredi 14 octobre 2020 • 220 lectures • 0 commentaires

Le Sénégal a été triomphalement réélu, ce mardi, avec 188 voix, lors du renouvellement des Etats membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, rapporte le quotidien Le Soleil.

’’Le Sénégal a été brillamment réélu, hier par l’Assemblée générale de l’ONU comme membre du Conseil des droits de l’homme pour un nouveau mandat de trois ans. C’était dans le cadre de la 75ème session ordinaire de ladite assemblée’’, écrit le journal dans son édition de ce mercredi.

Le Sénégal ’’est arrivé premier du groupe Afrique à l’issue du vote, comme ce fut le cas, il y a quelques années, lors de son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU’’, souligne la publication.

’’Le Sénégal est arrivé en tête, tous groupes de pays confondus (africains, asiatiques, Europe de l’Est, Amérique latine et les Caraïbes et le groupe dit +pays occidentaux et autres+’’, ajoute le journal.

Avec l'APS