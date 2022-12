mercredi 7 décembre 2022 • 412 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre des Sports l’a dit devant les députés. Le Sénégal compte bien candidater pour l’organisation de la coupe d’Afrique des nations 2027.

«Le Sénégal veut déposer sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations en 2027», a indiqué Yankhoba Diattara. Lors du vote du budget de son département, le ministre des Sports a rappelé que dernièrement, beaucoup de concitoyens avaient estimé que le Sénégal doit postuler pour l’organisation de la Can 2025 qui a été retirée à la Guinée. «Mais, le souci est que la Can est passée de 16 à 24 équipes. Donc pour pouvoir organiser la Can, il faut 6 à 8 stades fonctionnels qui sont aux normes», explique-t-il.

Ainsi, pour pouvoir bétonner sa candidature pour la Can 2027, un programme de réhabilitation de plusieurs stades du pays est mis en place. «Il est financé à hauteur de 40 milliards, financé par le gouvernement chinois. Les 20 milliards iront à la réhabilitation du Stade Léopold Sédar Senghor. Les 20 autres milliards c’est pour le Stade Aline Sitoé Diatta, le stade Élimanel Fall et le stade Lamine Gueye de Kaolack», indique-t-il.