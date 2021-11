dimanche 14 novembre 2021 • 346 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) L'équipe du Sénégal veut disputer un match avant la prochaine CAN au Cameroun du 9 Janvier au 6 Février 2022, a annoncé, dimanche soir, en conférence de presse, le sélectionneur adjoint Régis Bogaert.

"Les joueurs vont repartir mais nous le staff on a un grosse journée de travail. On va débriefer ce qu'on vient de vivre. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Oui, on va se projeter et notre ambition est d'avoir au minimum un match amical. Maintenant, il faut qu'on arrête la où on a envie d'aller", a-t-il fait savoir à la fin du match contre le Congo, remporté par son équipe par 2 buts à 0, à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2022.