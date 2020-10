samedi 31 octobre 2020 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a fait part de son émoi après le naufrage qui a couté la vie à 140 migrants sénégalais. Il se dit « horrifié » par le drame.

« Je suis horrifié d’apprendre qu’au moins 140 personnes sont mortes dans un naufrage au large des côtes du Sénégal. Toute personne à la recherche d’une vie meilleure mérite sécurité et dignité. Nous avons besoin de routes sûres et légales pour les migrants et les réfugiés », a tweeté Antonio Guterres.