Le sport face au coronavirus

iGFM-(Dakar) La Fédération française de football réunit ce vendredi matin son assemblée fédérale. Des décisions majeures sont attendues pour répondre aux conséquences de la crise du coronavirus.

Coupe Davis et Fed Cup reportées à 2021

Les éditions 2020 des phases finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup sont reportées à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF) vendredi. Initialement programmée en novembre à Madrid, la phase finale de la Coupe Davis a été reprogrammée la semaine du 22 novembre 2021 dans la capitale espagnole. Celle de la Fed Cup, qui devait se tenir en avril, est elle désormais fixée du 13 au 18 avril 2021, toujours à Budapest. L’équipe de France féminine en est la tenante du titre.

Les finales de coupes les 24 et 31 juillet

Noël Le Graët a confirmé les dates des finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, respectivement les 24 et 31 juillet. Le président de la FFF souhaite environ 20.000 spectateurs, alors que le gouvernement fixe pour l’instant la limite à 5.000 personnes. « On va jouer au Stade de France. On essaye d’avoir un peu plus de places. Je trouve que 5.000 au Stade de France, c’est court. Il y a encore de quoi discuter. Il y a 80.000 places, j’aimerais bien qu’on puisse avoir 30% de capacité. Si on ne l’a pas, je ne ferai pas une crise. Je crois qu’il y aura d’autres décisions le 11 juillet. Pour nous, ce ne sera pas trop tard. »

Le Graët: « On a appliqué le droit, pas toujours de très bon cœur »

« La convention a été adoptée à 82%, a expliqué le président de la FFF Noël Le Graët ce vendredi après l’assemblée générale. C’était important pour nous. Je m’attendais aux réactions d’Amiens et de Toulouse, qui ont été d’une grande correction. Il m’a semblé logique de leur laisser la parole. Je crois qu’ils avaient besoin de parler. Ils s’aperçoivent aussi qu’il y a 14.000 clubs. On oublie aussi qu’il y a les mêmes problèmes dans les ligues et les districts. On a appliqué le droit, pas toujours de très bon cœur. »

FFF: la convention a été votée, la L1 reste à 20 clubs

L’assemblée générale de la FFF a été marquée ce vendredi matin par la prise de parole de Bernard Joannin (président d’Amiens) et Olivier Sadran (président de Toulouse), qui demandaient aux ligues et districts de ne pas voter la convention qui maintient à 20 le nombre maximum de clubs en Ligue 1. Malgré ces deux prises de paroles, l’AG de la FFF a, sans surprise, approuvé la nouvelle convention de quatre ans qui lie la FFF et la LFP (à 82%). Le conseil d’administration de la Ligue doit officialiser le calendrier général ce vendredi après-midi.

Ligue des champions féminine: l’OL et le PSG joueront leurs quarts le 22 août, potentiel affrontement en demi-finales

L’OL et le PSG disputeront leurs quarts de finale de Ligue des champions féminine le même jour dans le pays basque espagnol, le 22 août, respectivement contre le Bayern Munich et Arsenal, selon le tirage au sort réalisé vendredi par l’UEFA. Les deux clubs français pourraient s’affronter en demi-finale le 26 août à Bilbao en cas de succès. La C1 dames se clôt sous forme d’un tournoi final à huit équipes, en matchs à élimination directe, à Saint-Sébastien et Bilbao, avec une finale le 30 août.

Quarts de finale

21 août

Atlético Madrid – Barcelone (à Bilbao)

Glasgow City – Wolfsburg (à Saint-Sébastien)

22 août

Lyon – Bayern Munich (à Bilbao)

Arsenal – PSG (à Saint-Sébastien)

Demi-finales (horaires à confirmer)

25 août

Glasgow/Wolfsburg – Atlético/Barcelone (à Saint-Sébastien)

26 août

Arsenal/Paris – Lyon/Bayern (à Bilbao)

Finale le 30 août à Saint-Sébastien (20h00)

Coronavirus: une légende de la boxe hospitalisée

Roberto Duran, légende panaméenne de la boxe, champion du monde dans quatre catégories de poids différentes et dont les duels avec Sugar Ray Leonard sont restés mémorables, a contracté le Covid-19 et a été hospitalisé jeudi, a indiqué son fils Robin.