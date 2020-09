mardi 1 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Le sport continue d'être impacté par la covid-19. Des matchs ont été reportés, des joueurs testés positifs et d'autres suspectés d'être infectés.

Allemagne : Leipzig autorisé à débuter la saison devant 8 500 spectateurs

Le RB Leipzig a reçu mardi l'autorisation préalable des autorités locales d'accueillir 8 500 spectateurs pour son premier match de Bundesliga contre Mayence le 20 septembre, une première en Championnat depuis l'interruption des compétitions en mars pour cause de coronavirus.

Selon une information de l'agence allemande SID, l'autorisation reste suspendue à l'évolution du taux d'infection localement. Actuellement, ce taux est de 3,2 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. S'il se maintient en dessous de 20, le public sera autorisé à revenir au stade.

Les offices de santé régionaux ou municipaux ont un rôle majeur

La jauge de 8 500 spectateurs permettra d'occuper une place sur cinq, dans le respect du protocole sanitaire proposé par la Ligue allemande de football (DFL) : masques obligatoires, distances entre spectateurs, vente d'alcool interdite et supporters de l'équipe visiteuse non autorisés à se déplacer.

Plusieurs autres clubs de l'élite ont déjà demandé des autorisations à leurs autorités locales pour faire revenir des spectateurs, même en petit nombre, dont le Hertha et l'Union Berlin, Francfort et Wolfsburg.

Avant même la reprise de la Bundesliga le 18 septembre, certains stades allemands accueilleront du public pour le premier tour de la Coupe d'Allemagne du 11 au 14. La Fédération allemande, qui organise la Coupe, a donné son feu vert à des décisions ville par ville.

En l'absence de consensus politique au niveau fédéral pour autoriser ou interdire le retour du public, ce sont en effet les offices de santé régionaux ou municipaux qui gèrent les mesures de prévention contre le Covid-19.

Pas de notification du PSG à LFP

Comme l'a révélé L'Équipe, deux joueurs parisiens, Angel Di Maria et Leandro Paredes, sont sérieusement suspectés d'infection au Covid-19. Un troisième joueur serait également suspect : Mauro Icardi. Mais pour l'heure, le Paris-SG n'a pas alerté la Ligue sur des cas positifs dans son effectif.

« Ce mardi à midi, nous n'avons pas été notifiés par le PSG de cas positifs au Covid-19, indique-t-on au sein de l'instance. S'il y a des suspicions sur certains joueurs, on peut imaginer qu'ils sont en train de les tester une seconde fois. Les clubs font toujours deux tests pour être certains à 100 % que les joueurs sont positifs. On aura sans doute des informations plus tard dans la journée de mardi ou demain. »

Stade français-UBB reporté

Le bureau de la LNR a décidé de reporter le match de la première journée de Top 14 Stade Français-UBB initialement prévu vendredi 4 septembre.

Les élus ont tenu compte des éléments médicaux fournis par le club parisien établissant qu’il n’y a que deux joueurs de première ligne disponibles pour jouer la rencontre (il en faut six au minimum sur la feuille de match), les 9 autres étant trop "justes" physiquement pour une rencontre de haut niveau après avoir souffert des séquelles du virus covid-19. La LNR a aussi décidé de saisir la commission de discipline pour établir les responsabilités du Stade Français dans sa gestion de l’intersaison qui a vu plus de 20 joueurs être infectés par le virus. La date du report de la rencontre dépendra du parcours en challenge européen de l’UBB.

Dérogation accordée pour La Rochelle-Toulon

Bonne nouvelle pour les amateurs de rugby et les clubs de Top 14 qui ont besoin de faire revenir du public dans les stades: "le Stade Rochelais a reçu ce matin l'aval de la Préfecture de la Charente-Maritime pour accueillir 8.000 supporters pour la réception de Toulon" samedi pour la première journée de Top 14. C'est le deuxième match de rugby pour lequel une dérogation est accordé après Brive-Bayonne.

Positif, Adama Traoré ne peut pas rejoindre la sélection

Testé positif au coronavirus, Adama Traoré, pensionnaire de Wolverhampton, n'a pas le droit de quitter le sol anglais. Par conséquent, il ne pourra pas rejoindre la sélection espagnole. En cas de nouveau test positif ce mardi, il ne pourra alors pas honorer sa convocation.

Ruffier et d'autres joueurs rappelés à l'ordre par Saint-Etienne

D'après les informations de L'Equipe et du Progrès, Stéphane Ruffier et d'autres coéquipiers à l'AS Saint-Etienne ont été rappelés à l'ordre à propos du port du masque au centre d'entraînement.