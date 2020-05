Le sport face au coronavirus : les infos du jour

Troy Deeney, attaquant de Watford, a révélé avoir reçu des menaces et des insultes en raison de ses craintes de rependre la compétition. Le joueur n’a pas repris l’entraînement avec son club par peur de transmettre le coronavirus à son fils de 5 mois. « J’ai vu des commentaires concernant mon fils, des gens disant: ‘J’espère que votre fils attrapera le coronavirus, a déclaré Deeney à CNN Sport. C’est la partie difficile pour moi. Si vous répondez à cela, les gens disent: « Ah, nous l’avons eu » et ils continuent de le faire. À une époque où tout tourne autour de la santé mentale et où tout le monde dit:« Parlez, parlez, s’il vous plaît, parlez », Danny Rose a parlé et je me suis exprimé et nous sommes critiqués pour cela. Vous marcherez dans la rue et les gens disent: « je vais travailler, donc tu vas travailler aussi. »

