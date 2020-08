Le sport face au coronavirus : l’uefa envisage de reprendre ce format, une finale sous surveillance à Paris…

iGFM-(Dakar) La finale de la Ligue des champions qui se dispute à huis clos ce dimanche à Lisbonne va certainement provoquer des rassemblements jugés intempestifs à Paris, alors qu’on observe un regain de la pandémie de Covid-19 en France ces derniers jours.

L’UEFA envisage de réitérer le Final 8

Dans une interview à l’agence de presse Reuters, le président de l’UEFA Aleksandr Ceferin explique que le format « Final8 » choisi pour finir la compétition pourrait bien être reconduit à moyen terme. « Nous avons été obligé de faire comme ça, mais au final, on se rend compte qu’on a quelque chose de bien. On y réfléchira pour le futur. » Si le Final 8 en tant que tel (tous les matchs à un seul endroit) paraît compliqué à Ceferin, l’élimination sur un seul match sec lui a bien plu et il pourrait l’imaginer pour un Final 4.

Mihajlovic positif au Covid-19

Sinisa Mihajlovic qui est déjà atteint d’une leucémie et a eu plusieurs cycles de chimio cette saison, est porteur du Covid-19, vient d’annoncer le club de Bologne. « L’entraîneur, qui est asymptomatique, restera à l’isolement lors des deux prochaines semaines, comme l’exige le protocole », écrit le club italien dans un communiqué.

C1: Une finale sous étroite surveillance à Paris

Alors que la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (ce dimanche à 21h) se jouera à huis clos en raison du coronavirus à Lisbonne, les événements liés à ce rendez-vous lisboète seront sous étroite surveillance à Paris, afin d’assurer que la fête éventuelle qui résulterait d’un titre historique se déroule dans le strict respect des gestes barrières. Un large dispositif de prévention sera mis en place par la mairie de Paris, qui souhaite éviter les rassemblements de masse, et la préfecture de police de Paris. 17 stations de métro seront fermées pour éviter ou contenir l’affluence, et les Champs Elysées fermés à la circulation.