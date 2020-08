Le sport face au Coronavirus : l’Uefa prend une décision importante…

iGFM-(Dakar) La Ligue 1 a repris mais les cas de joueurs positifs se multiplient et un match, OM-Saint-Etienne, a déjà été reporté. Le retour du public est annoncé par l’UEFA.

L’UEFA teste le retour du public dans le stade avec la Super coupe d’Europe

Après des Final 8 à huis clos, pour la Ligue Europa ou la Ligue des champions, l’UEFA va finalement faire revenir du public dans les stades: le stade de Budapest, qui va accueillir le 24 septembre prochain la prochaine Super Coupe d’Europe entre le Bayern et Séville sera rempli à 30% de sa capacité. Il s’agit d’un test pour préparer le retour des spectateurs, dans l’optique de la prochaine saison européenne qui commence le 20 octobre. Tous les autres matchs organisés par l’UEFA seront toujours à huis clos pour l’instant.

Test négatif pour Sterling

Raheem Sterling avait participé à la fête d’anniversaire controversée d’Usain Bolt en Jamaïque. Alors que l’ancien sprinteur a été testé positif, ce n’est pas le cas pour l’attaquant de Manchester City, selon Sky Sports.

Bolt positif au coronavirus

Alors qu’il avait confirmé ce lundi avoir passé des tests à la suite de sa fête d’anniversaire, Usain Bolt a bien le coronavirus. C’est le ministre jamaïcain de la santé Chris Tufton qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse la nuit dernière. « La Foudre » s’était mis en quarantaine en attendant le résultat des tests.

Flavio Briatore hospitalisé dans un état grave à Milan

Flavio Briatore, ancien directeur des écuries de F1 Benetton et Renault, a été hospitalisé lundi à Milan après avoir contracté le coronavirus. Son état serait jugé grave mais il n’a pas été placé en soins intensifs. L’homme d’affaire italien de 70 ans, sacré triple champion du monde des constructeurs avec ses écuries (1995, 2005 et 2006), avait récemment sévèrement critiqué le gouvernement pour ses mesures de lutte contre la pandémie.

Il avait notamment dénoncé la fermeture de sa boîte de nuit « Il Billionaire » à Porto Cervo en Sardaigne après les tests positifs de six personnes ayant fréquenté l’établissement. Le village sarde est considéré comme un cluster après les tests positifs de 56 personnes. Le 15 août dernier, il a participé à un match de football avec des VIP dont Sinisa Mihajlovic, entraîneur de Bologne, qui a également contracté le virus. Son cas suscite d’ailleurs des craintes puisque l’ancien joueur serbe a combattu une leucémie.

Un cas dans l’équipe Bora-Hansgrohe, qui se retire de la Bretagne Classic

Un coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe de l’équipe de Peter Sagan a été contrôlé positif au Covid-19, l’équipe s’est donc retirée de la Bretagne Classic qui est partie ce matin à 9h30.

Trois cas de coronavirus supplémentaires à l’OM

Après Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Dimitri Payet, l’OM annonce ce mardi trois nouvelles suspicions de cas de coronavirus dans son effectif professionnel (ces derniers devront être confirmés par un nouveau test positif). Le club a contacté la commission Covid de la LFP. Le match de dimanche à Brest est d’ores et déjà menacé.

A peine instaurés et déjà critiqués

La LFP veut déjà changer les protocoles sanitaires et médicaux et demande des dérogations aux préfets pour avoir plus de public dans les stades. Un match de Ligue 1 a déjà été reporté et il est à craindre que ce soit le cas pour les journées à venir. Suivez toutes les évolutions de la situation, dans le football mais aussi les autres sports sur RMC Sport.