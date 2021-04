mercredi 21 avril 2021 • 481 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le staff technique d'Aliou Cissé pourrait être renforcé, renseigne le journal Record, dans sa livraison du jour.

C'est lors de la réunion de son Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenue lundi dernier que le vœu a été émis.

Le nom de Pape Fall avancé

A cet effet, le nom de Pape Fall ancien international sénégalais a été avancé, ajoute le quotidien spécialisé. Cette décision intervient à la suite des nombreuses critiques de plusieurs observateurs et supporters après le nul (1-1) décevant contre l'eSwatini, à Thies, lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football (FSF). Pire, beaucoup ont toujours déploré le manque de techniciens expérimentés sur le banc des Lions. C'est l'exempe de l'adjoint de Cissé, Regis Boagart qui n'a pas de vécu.

D'ailleurs ce dernier a été exigé d'élire domicile au Sénégal s'il veut continuer l'aventure avec les Lions.

Déjà qualifiée pour la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun en janvier prochain, l'équipe du Sénégal va débuter les éliminatoires du Mondial 2022 en juin, à domicile, contre le Togo. Ce sera peut-être avec un staff renforcé.