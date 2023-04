vendredi 7 avril 2023 • 563 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ancien footballeur devenu consultant à Canal+, Samuel Lobé a analysé la situation actuelle de Sadio Mané au Bayern Munich.

"Sa place est sur le côté, j’ai toujours dit que c’était un 9 contrarié. Ce n’est pas son poste en avant-centre", a-t-il déclaré sur le plateau des Grandes Bouches de Canal+. "C’était un titulaire indiscutable avec Nagelsmann quel que soit le poste qu’il le faisait jouer", a rappelé l'ancien attaquant de Lille.



Samuel Lobé a cependant relevé quelques points qu'il pense être à l'origine du manque de temps de jeu de Sadio Mané. "Là j’ai l’impression que comme on le voit maintenant les entraîneurs aiment avoir cet avant-centre point d’appui qui rend les autres meilleurs autour de lui. Même si Choupo-Motting n’est pas le meilleur avant-centre du monde, il rend des services, il rend les autres meilleurs, il va au charbon pour les autres et en plus il marque des buts", a-t-il analysé, indiquant qu'effectivement "le statut de Sadio Mané a changé et les deux autres (Coman et Sané) lui sont préférés sur les côtés qui est son poste préférentiel."



Pour rappel, Sadio Mané est devenu remplaçant au Bayern depuis son retour de blessure qui avait duré trois mois.