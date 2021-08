jeudi 5 août 2021 • 250 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les régions sud et centre seront touchées au cours de la nuit par des orages accompagnés de pluies d’intensité variable en provenance de l’est du pays, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM)

Des orages accompagnés de pluies d’intensité variable aborderont l’Est du pays au courant de la soirée et évolueront vers l’Ouest, intéressant les régions sud et centre au courant de la nuit puis le centre-ouest très tôt dans la matinée du jeudi’’, indiquent les prévisionnistes.



Dans leurs prévisions pour les prochaines 24 heures à compter de ce mercredi à 21 heures, ils prédisent que pour la journée de jeudi, ’’les pluies resteront surtout concentrées vers les localités sud et centre du territoire’’.



"En raison de la forte couverture nuageuse, poursuivent-ils, les températures journalières resteront moins marquées sur la quasi totalité du pays, à l’exception des localités est où elles tourneront autour 38°C.’’



Ils tablent sur des visibilités généralement bonnes et des vents d’intensité faible à modérée qui seront de nord-ouest à sud-ouest.

APS