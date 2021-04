mardi 6 avril 2021 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Conseiller à la Cour royale, Superviseur général du Centre d'aide humanitaire et de secours Roi Salman (KSrelief), Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, a rencontré dimanche au siège du Centre, le Vice-président du conseil d'administration du Partenariat Mondial de l'Education (GPE), le ministre Serigne Mbaye Thiam.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des questions liées au soutien à la poursuite du processus éducatif dans les pays en difficulté à travers le monde.

Le ministre Thiam a salué le niveau professionnel distingué du KSrelief et ses projets de secours et d'aide humanitaire dans le monde entier, ainsi que son soutien aux enseignants et aux élèves pour améliorer le secteur de l’éducation.



--SPA