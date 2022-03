Le Syndicat de l’enseignement professionnel et technique réclame la tête de Dame Diop

iGFM - (Dakar) Le Syndicat de l’enseignement professionnel et technique (SEPT) a pris d'assaut ce mercredi les sphères ministérielles de Diamniadio devant le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Un sit-in qui a été réprimé par la gendarmerie qui a jeté des gaz lacrymogènes aux manifestants.

