Le Sytjust dans la rue ce mardi

iGFM – (Dakar) – Après quatre semaines de grève, les travailleurs de la justice seront dans la rue aujourd’hui mardi. Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a reçu, hier, l’autorisation du Préfet de Dakar d’organiser une marche pacifique afin de se faire entendre, informe le journal L »As. Les camarades de Me Me Aya Boun Malick Diop disent « vivre dans la douleur et l’indignation l’expérience de la violence de l’injustice, du déni de reconnaissance de la précarisation de leurs conditions de travail et du mépris de leurs droits les plus légitimes ».

Ils dénoncent « la tentative de faire taire le le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) par la stratégie de l’érosion du mouvement et par l’épuisement découlant de la souffrance d’attendre », les travailleurs de la justice rappellent que « les acteurs de la justice autant que les justiciables souffrent de cette situation injuste qui perdure, aggravée par l’absence d’un service public minimum, du fait de l’irresponsabilité manifeste du gouvernement ».

Pour finir, les travailleurs de la justice, membres du Sytjust invitent le chef de l’État « à prendre la justice et le Syndicat des travailleurs de la justice au sérieux en respectant le protocole d’accords et les engagements pris », ils espèrent « une reprise effective, dans les meilleurs délais, du fonctionnement normal de la justice qui permettra de voir certains dossiers, comme l’Affaire Petro-Tim dans laquelle est nommément cité Aliou Sall, connaître enfin une suite probante et suffisante à même de rassurer les Sénégalais qu’il n’existe pas dans ce pays une justice à deux vitesses ».

