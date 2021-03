mardi 23 mars 2021 • 242 lectures • 0 commentaires

Dakar Terminal Sénégal, l’opérateur du Terminal Roulier El Hadji Malick Sy sis au Môle 2 du Port de Dakar, a obtenu la certification ISO 9001 version 2015. Preuve de son efficacité, son savoir-faire et sa capacité à satisfaire sa clientèle.

Dakar Terminal vient d’obtenir la certification ISO 9001 version 2015, décernée par Bureau Veritas au terme d’un audit. Cette certification récompense la conformité de ses services aux exigences de sa clientèle en matière de chargement, de déchargement de navires rouliers, d’entreposage et de stockage de marchandises.





En effet, Dakar Terminal, qui assure l’exploitation des opérations logistiques des navires RoRo, ConRo et Car-Carriers dans le port de Dakar, est connue comme une entreprise qui respecte les règlements d'exploitation du Port Autonome de Dakar et des dispositions du Code ISPS.





Doté d'équipements modernes et d'un personnel très expérimenté, Dakar Terminal garantit des prestations de services conformes aux attentes des clients et opérateurs.





«C’est en vue d’améliorer les services offerts à nos clients, de mieux répondre aux exigences et critères internationaux en matière de la qualité et de la sécurité, que Dakar Terminal s’est engagé dans un processus de certification de la qualité de ses prestations et de la sécurité dans ses environnements de travail. Nous sommes heureux de ce que l’audit réalisé par Bureau Veritas a conclu à la conformité de nos processus aux exigences de l'ISO 9001:2015» déclare Salif Sidibé, Chef de Service QHSE à Dakar Terminal, qui ajoute que cette certification est le résultat d’une mobilisation des 168 collaborateurs.





Jérôme BESEME, Directeur Général de Dakar Terminal, ajoute que «cette certification démontre une nouvelle fois notre expertise et récompense les équipes de Dakar Terminal pour leur professionnalisme et le respect des exigences des clients en termes de Qualité. Dans les objectifs déclinés à court terme, la direction a fait de cette démarche qualité un enjeu prioritaire».





