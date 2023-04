samedi 15 avril 2023 • 496 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Teungueth FC, le club sénégalais qui évolue en première division, a annoncé, samedi soir, la fin de sa collaboration avec son staff technique senior. La nouvelle est tombée quelques heures après la défaite à Diambars (0-2)

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́



Le TFC Rufisque vous annonce, la fin de sa collaboration avec son staff technique senior.

Nous souhaitons bonne chance au coach principal Mbaye badji, Tigana Ousmane Gueye, Ousseynou ndiour coach des gardien et Ablaye Diagne preparateur physique. Leur aventure avec TFC s’arrête ce soir et nous espérons qu’une autre s'ouvrira ailleurs pour eux. Le comité directeur à sa tête le president et toute la ville de Rufisque les remercient. Les entrainements reprennent lundi matin à 07h45.



— Teungueth FC (@TeunguethFc)