Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions se déroulait ce jeudi. Le Paris Saint-Germain et Lille sont désormais fixés sur l'identité de leurs futurs adversaires.

Le tirage au sort a livré son verdict ! Les 32 équipes qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des Champions connaissent désormais leurs adversaires. Si le Paris Saint-Germain aura fort à faire dans cette première phase face à des équipes qu'il connaît bien, Lille a de son côté été relativement épargné. Le PSG avec City et Leipzig Finaliste en 2020 et demi-finaliste en 2021, le Paris Saint-Germain, pensionnaire du groupe A, retrouvera son bourreau du dernier exercice, à savoir Manchester City.

Un énorme choc avec un club que la bande à Neymar n'a jamais réussi à battre dans son histoire et qui pourrait accueillir Cristiano Ronaldo dans les heures à venir. Des retrouvailles qui s'annoncent très chaudes entre deux des grands prétendants à la victoire finale. Pour se sortir de cette poule, Paris devra aussi croiser le fer avec deux autres équipes récemment affrontées. En effet, le RB Leipzig, que les Parisiens ont battu en demi-finales (3-0) en 2020 et qu'ils ont croisé lors du dernier exercice (1-0, 1-2), au premier tour, ainsi que le FC Bruges, rencontré à l'automne 2019 (5-0, 1-0), vont tenter d'accrocher une des deux premières places pour lesquelles le PSG et Manchester City restent toutefois favoris.

Lille a échappé au pire Malgré son statut de tête de série, Lille ne pouvait pas éviter un tirage difficile au vu de la composition des chapeaux. Et pourtant, les dirigeants du LOSC peuvent pousser un ouf de soulagement puisqu'ils sont parvenus à tirer les deux formations les moins huppées des chapeaux 2 et 3. Si le FC Séville fait office de grand favori, le club espagnol reste un bon tirage relatif, en tout cas bien plus abordable que le Real Madrid ou le FC Barcelone, adversaires potentiels avant le tirage. Outre l'écurie andalouse, le champion de France croisera le fer avec le Red Bull Salzbourg, qui s'est installé parmi les poils à gratter du football européen au cours des dernières saisons. Enfin, le LOSC devra aussi faire attention à Wolfsbourg, de retour dans la plus prestigieuse des compétitions continentales après six années d'absence et une élimination lors des quarts de finale face au grand Real Madrid (0-2, 3-0).

La composition des groupes :

Groupe A : Manchester City, PARIS SG, RB Leipzig, Bruges.

Groupe B : Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan AC.

Groupe C : Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas. Groupe

D : Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff Tiraspol.

Groupe E : Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev

Groupe F : Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys.

Groupe G : LILLE, FC Séville, Red Bull Salzbourg, Wolfsbourg.

Groupe H : Chelsea, Juventus, Zénith, Malmö.