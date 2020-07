Le tirage intégral du Final 8 de Ligue Europa

iGFM-(Dakar) La Ligue Europa elle aussi est de retour. Et s’il n’y a plus de représentants français, il reste de sacrées équipes en course, comme l’Inter, Manchester United ou Séville. On connaît le programme des quarts et demies de C3, avec de belles affiches au programme.

Toute l’Europe du football attendait le tirage au sort du Final 8 de Ligue des Champions. La Ligue Europa elle aussi est de retour et on connaît les principales affiches depuis quelques minutes, et ce, même si l’identité des huit quart-de-finalistes reste à confirmer. Manchester United, en ballottage très favorable après son large succès contre LASK en 8e de finale aller (5-0), a été plutôt épargné.

Les Red Devils de Paul Pogba et Bruno Fernandes affronteront le vainqueur de la confrontation entre Istanbul Başakşehir et le FC Copenhague. En demi-finale, les Mancuniens retrouveraient l’Olympiacos, Wolverhampton, Séville ou l’AS Roma, pour une affiche qui s’annoncerait savoureuse. De son côté, l’Inter devra, pour aller au bout, éliminer Getafe, tombeur de l’Ajax au tour précédent, puis le vainqueur du choc Rangers-Leverkusen et enfin Wolfsbourg, le Shakhtar, Francfort ou Bâle. Tout un programme !

Tirage des demi-finales :

Olympiacos (GRE) / Wolves (ANG) – Séville (ESP) / Roma (ITA) vs LASK (AUT) / Manchester United (ANG) – İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhague (DAN)

Inter (ITA) / Getafe (ESP) – Rangers (ÉCO) / Leverkusen (ALL) vs Wolfsbourg (ALL) / Shakhtar Donetsk (UKR) – Eintracht Francfort (ALL) / Bâle (SUI)

Tirage des quarts de finale :

