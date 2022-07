mardi 12 juillet 2022 • 195 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le canton de Natigou est sous le choc, les habitants se disent abandonnés. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion qui a coûté la vie à sept jeunes de 10 à 18 ans à Margba dans la préfecture de Tône, dans l’extrême nord du Togo. Si des témoins disent avoir entendu deux explosions, les autorités, dans leur communiqué dimanche, parlent d'une explosion. Des interrogations demeurent toujours.

Les inhumations ont eu lieu en présence des familles, des autorités locales de la préfecture et de la commune, ainsi que quelques officiers de l’armée. Mais les questions demeurent. « Plusieurs interrogations, puisque nous en savons pas d’où cela vient. Jusque-là, rien n’a été éclairci. Quelle était la cause de cet évènement ? » s’interroge cet habitant de Margba.



Chez les Douti, deux enfants ont perdu la vie dans cette tragédie. C'est la douleur et l'incompréhension pour leur tante. « Nous sommes allés voir les enfants morts. Ça fait pitié. Toute la famille souffre. Perdre des enfants, ce n’est pas facile. On a peur, qu’est-ce qui va se passer encore ? »



Le chef d’état-major général de l’armée a ordonné une enquête pour élucider les circonstances de ce drame et trouver les auteurs. Mais en attendant, l'inquiétude s'installe dans le village.



Pendant que les proches procédaient à l’inhumation de ces enfants, Brigitte Kafui Adjamagbo, la coordonnatrice de la dynamique Mgr Kpodzro, déclarait dans une conférence de presse : « les circonstances de cette affaire sont floues, nous voulons et nous exigerons la vérité ».



