Le top 10 des clubs avec la plus haute valeur marchande de la planète

iGFM-(Dakar) Brand Finance vient de dévoiler son rapport annuel sur les finances des clubs de foot. Et comme on peut le constater, il n’y a pas beaucoup de surprises dans ce classement des clubs à la plus haute valeur marchande du Vieux Continent.

Quel est le club le plus cher du monde ? C’est une question à laquelle il est difficile à répondre, notamment parce que le total des actifs de chaque formation n’est pas toujours facile à recenser, et qu’il dépend en partie de la valeur de ses joueurs ainsi que de ses résultats, qui sont des données très fluctuantes. Mais dans son rapport annuel sur les finances des clubs de football, le cabinet Brand Finance a tenté de dresser un classement des clubs dont la valeur marchande est la plus élevée en Europe. Pas évident, d’autant plus que la crise du coronavirus a fait mal, avec des conséquences inédites. Brand Finance estime d’ailleurs que les clubs européens ont perdu au total 751 millions d’euros en valeur.

Sans surprise, on retrouve le Real Madrid en tête de ce classement. Le club de la capitale espagnole, qui vient de s’emparer de la Liga pour la 34e fois de son histoire, a une valeur de 1,419 milliards d’euros. C’est 14% de moins qu’il y a un an, crise du Covid-19 oblige. Et derrière le mastodonte dirigé par Florentino Pérez, on retrouve, là aussi sans trop de surprise, le FC Barcelone. Les Blaugranas ne valent que 6 millions d’euros de moins que leur ennemi juré, avec une valeur de 1,413 milliards d’euros. Et si les deux cadors du championnat espagnol trustent les premières positions, on a bel et bien une grosse domination anglaise dans ce top 10, avec six formations de Premier League présentes.

Les Anglais dominent

Manchester United complète ainsi le podium malgré une chute de 11%, et les Red Devils sont estimés à 1,314 milliards d’euros. Derrière, Liverpool grimpe jusqu’à la quatrième place et fait partie des rares clubs à avoir pris de la valeur (6%), grâce à son succès en Europe l’an dernier notamment. Les Reds valent ainsi 1,262 milliards d’euros et sont passés devant Manchester City, cinquième de ce classement établi par Brand Finance. Le Bayern est le seul représentant allemand du top 10, sixième (1,056 millions d’euros), malgré un sacré coup derrière la tête avec une baisse de valeur de 20%. Tout comme le Paris Saint-Germain, septième, est le seul représentant de la Ligue 1.

Le champion de France est cependant sous la barre du milliard d’euros, avec une valeur marchande de 967 millions d’euros. C’est en revanche bien plus que la saison précédente (872 millions d’euros), et mieux que Chelsea (949 millions d’euros), huitième, alors que Tottenham (738 millions d’euros) et Arsenal (677 millions d’euros) ferment la marche. On notera que la Juventus est onzième, alors qu’au niveau des clubs de Ligue 1, il faut descendre jusqu’à la trentième place pour trouver trace de l’OL, pendant que l’OM est trente-huitième. Ce sont les trois seuls clubs présents dans le top 50. On notera que les Anglais, forts de leurs droits TV colossaux, en placent dix-neuf, les Allemands dix, les Espagnols neuf et les Italiens six.