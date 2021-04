Le top 10 des plus gros salaires de la planète foot cette saison

jeudi 22 avril 2021 • 334 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Comme tous les ans, France Football a publié son classement des plus gros salaires de la planète football. Et, en cette saison compliquée, le top 10 n'a pas connu de bouleversements majeurs, rares ayant été les joueurs à augmenter leurs revenus (salaires, primes, bonus et contrats publicitaires confondus).

Lionel Messi est en tête avec 125 M€ glanés sur la saison. La star du FC Barcelone devance Cristiano Ronaldo (118 M€) et Neymar (98 M€) complète le podium. Le peloton est loin derrière ce trio de tête, avec notamment la présence de Gareth Bale (37 M€) à la quatrième position. Andrés Iniesta est un surprenant cinquième (34 M€). Du côté des Tricolores, Kylian Mbappé est 6e (32 M€) et Antoine Griezmann 10e (28 M€).

Le top 10 des plus gros revenus de la planète foot selon France Football :

Lionel Messi (FC Barcelone, Argentine) - 125 M€

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal) - 118 M€

Neymar (Paris SG, Brésil) - 98 M€

Gareth Bale (Real Madrid/Tottenham, Pays de Galles) – 37 M€

Andrés Iniesta (Vissel Kobe, Espagne) – 34 M€

Eden Hazard (Real Madrid, Belgique) – 32 M€

Raheem Sterling (Manchester City, Angleterre) – 32 M€

Kylian Mbappé (Paris SG, France) – 32 M€

Robert Lewandowski (Bayern Munich, Pologne) – 30 M€

Antoine Griezmann (FC Barcelone, France) – 28 M€

Kevin de Bruyne (Manchester City, Belgique) – 28 M€*

