mardi 28 juin 2022 • 1391 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Bayern Munich est l'un des clubs de football les plus grands et les plus prospères de l'histoire du football européen. La formation allemande l'a confirmé, la semaine dernière en réussissant à avoir la signature de Sadio Mané l'un des plus gros transferts de l'histoire du club.

Ces derniers temps, le club bavarois n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour s'attacher les services de l'une de ses meilleures cibles.



Sadio Mané a réalisé le plus gros transfert de Liverpool en quatre ans lorsqu'il a rejoint le Bayern à l'été 2022.



C'était une transaction surprenante compte tenu de la forme de Mané récemment. Il a joué un rôle majeur dans les victoires des Reds en Coupe de la Ligue et en Coupe d'Angleterre, tandis que ses performances avec le Sénégal, qui ont permis à ce dernier de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, l'ont élevé au rang de prétendant au Ballon d'Or. Il avait déjà depuis longtemps accédé au statut de légende de Liverpool.



Le Bayern a signé le joueur de 30 ans dans l'espoir qu'il comblerait le vide laissé par le départ prochain de la star Robert Lewandowski.



Alors, qui sont les 10 plus grandes recrues de l'histoire du Bayern et ont-elles toujours bien fonctionné pour le club allemand ? Découvrez le classement dévoilé par Gaol.



Le classement du top 10 des transferts les plus chers du Bayern Munich



=10. Renato Sanches - 31,5 millions de livres (de Benfica, 2016)



=10. Benjamin Pavard - 31,5 millions £ (de Stuttgart, 2019)



9. Mats Hummels - 32 M£ (en provenance du Borussia Dortmund, 2016)



8. Mario Gotze - 33 M£ (du Borussia Dortmund, 2013)



7. Sadio Mané - 35,3 millions de livres (26 milliards FCFA de Liverpool, 2022)



6. Arturo Vidal - 35,3 millions de livres (de la Juventus, 2015)



5. Javi Martinez - 36 M£ (en provenance de l'Athletic Bilbao, 2012)



4. Corentin Tolisso - 37,4 millions de livres (de Lyon, 2017)



3. Dayot Upamecano - 38,3 millions £ (du RB Leipzig, 2021)



2. Leroy Sane - 40,5 millions de livres (en provenance de Manchester City, 2020)



1. Lucas Hernandez - 72 millions de livres (Atletico Madrid, 2019)

Publié par Mamadou Salif editor