jeudi 12 mai 2022 • 810 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Beaucoup de footballeurs apparaissent dans ce nouveau classement des 10 sportifs les mieux payés en 2022.

Le classement des 10 athlètes les mieux payés de l'année 2022 a été établi. Selon Forbes, l'année passée a été très fructueuse puisque ces 10 sportifs ont gagné collectivement un total de 992 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Il s'agit du troisième total le plus élevé de l'histoire derrière le chiffre de 1,05 milliard de dollars atteint en 2021 et celui de 1,06 milliard de dollars atteint en 2018.



Sur le podium des sportifs les mieux payés, on retrouve en première position Lionel Messi, l'attaquant du PSG et Ballon d'Or 2021 qui a gagné un total de 130 millions de dollars, dont 75 millions de dollars sur le terrain et 55 millions de dollars en dehors du terrain, notamment grâce à ses partenariats avec adidas, Budweiser et PepsiCo. C'est la deuxième fois que Lionel Messi arrive en tête de liste (une première fois en 2019). Arrive ensuite en deuxième position le joueur de NBA des Los Angeles Lakers LeBron James avec 121,2 millions de dollars, juste devant Cristiano Ronaldo, désormais au Manchester United, qui prend la troisième position avec 115 millions de dollars.



Viennent ensuite, dans l'ordre : Neymar avec 95 millions de dollars, suivi du joueur de NBA et star des Golden State Warriors Stephen Curry avec 92,8 millions de dollars, puis du joueur de NBA Kevin Durant avec 92,1 millions de dollars, juste devant le champion de tennis Roger Federer avec 90,7 millions de dollars. Les trois dernières places sont occupées par Canelo Alvarez, le seul champion de boxe à apparaître dans le classement, avec 90 millions de dollars, puis le footballeur américain Tom Brady avec 83,9 millions de dollars et enfin le joueur NBA Giannis Antetokounmpo avec 80,9 millions de dollars.