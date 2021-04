dimanche 18 avril 2021 • 314 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) En ce début de ramadan, les maisons de production rivalisent d’ardeur dans la publication de séries ramadan. Certaines sont très suivies par les internautes. IGFM s’est intéressé au Top 5 des séries «Koor» qui cartonnent en ce moment sur la plateforme YouTube.

En tête du classement sur le géant de la vidéo, trône «Kooru Biddew». Cette série, produite par Leuz Tv, qui est aussi diffusé par la Télévision Futurs médias, semble avoir le plus conquis le cœur des sénégalais, pour le moment. Ses épisodes engrangent le plus grand nombre de vues sur Youtube pour le moment.

A la seconde place, nous avons le «Ramadan de Ngagne». La série mise en ligne par Prestige Thiès a vu son premier épisode dépasser la barre des 450k vues. Serigne ngagne et Cie semblent avoir bien accroché les sénégalais.

En troisième position vient « Rirou Koor », mise en ligne par Télé Sénégal où Kombé et Maniouk continuent à dérider les jeûneurs. En quatrième position, vient «Kooru Deureum ak Baye» et le top5 de la semaine est clôturé par « Ramadan de Ass».

Les producteurs de ces séries profitent du changement des habitudes des sénégalais pour les accompagner durant les dures journées de ramadan. Malheureusement, le mimétisme, le manque de professionnalisme parfois ou la piètre qualité de certains acteurs plombe certaines de ces productions.