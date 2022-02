jeudi 10 février 2022 • 677 lectures • 0 commentaires

Longtemps premiers au classement Fifa, les lions ont finalement été Couronnée champions d’Afrique dimanche dernier. Ils sont entrés, encore plus dans l’histoire avec un nouveau record.

«Champion d’Afrique et toujours premier au classement FIFA dans la zone continentale, le Sénégal fait un bond en avant en occupant désormais la 18e place du classement mondial. Un record pour l’équipe nationale qui vient encore de franchir un cap», a publié la fédération sénégalaise de Football (Fsf).

«Jamais les Lions de la Téranga n’avaient atteint un tel classement auparavant», souligne la Fifa.



Outre le Sénégal, meilleure nation africaine au classement mondial, le Cameroun (38ème) et l'Égypte (34ème) ont réalisé les bonds les plus significatifs au sein du Top 50.



La Belgique domine toujours le classement mondial. Elle reste toujours en tête devant le Brésil (2ème) et la France (3ème).

