iGFM - (Dakar). Le Train Express régional a heurté un individu ce jeudi dans la matinée. C'est ce que vient d'annoncer la Seter qui en assure l'exploitation.

C'est l'origine des perturbations qui ont émaillé le trafic sur le tracé du Train Express régional (Ter), ce jeudi. En effet, le train 20010 en provenance de Diamniadio a heurté une personne présente sur la voie dans le domaine ferroviaire à environ 300 m de la gare de Rufisque.



"Les équipes de la Seter, de la Senter, du Groupement de Gendarmerie du Ter (Ggter) et de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (Bnsp) sont actuellement mobilisées pour gérer cet accident. Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le site", a indiqué la société d'exploitation dans un communiqué de presse parcouru par iGFM.



La Seter qui dit oeuvrer pour prendre en charge les voyageurs et rétablir les circulations entre Rufisque et Diamniadio dans les meilleurs délais, rappelle "que l'accès à l'emprise ferroviaire est strictement interdit pour la sécurité de tous."



Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur l'identité de l'individu. Aucune information non plus sur son état de santé.