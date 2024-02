jeudi 25 janvier 2024 • 3437 lectures • 1 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) Blessé avant la Coupe d'Afrique des Nations, Youssouf Sabaly n'est pas loin de retrouver les terrains.







En effet, ce jeudi après-midi, lors de la séance des Lions tenue au terrain annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, l'arrière droit de l'équipe du Sénégal a travaillé très dur avec le préparateur physique de la tanière. Un travail physique pendant plus d'une 1h pour tenter de revenir et faire partie du groupe avant le huitième de finale de la CAN 2023, face à la Côte d'Ivoire lundi prochain. Ci-dessous quelques séquences de la préparation de Sabaly.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire)