Le vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire "gravement endommagé"

jeudi 14 avril 2022 • 214 lectures • 0 commentaires

International 4 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le croiseur "Moskva", vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, ayant été "gravement endommagé" par une explosion de munitions selon Moscou, et par des frappes de missiles selon Kiev. Le navire n'a cependant pas coulé et les explosions à bord ont cessé, selon le ministère russe de la Défense.

Le croiseur "Moskva", navire amiral de la flotte russe de la mer Noire endommagé durant l'offensive contre l'Ukraine, n'a pas coulé et les explosions à bord ont cessé, a affirmé le ministère russe de la Défense.



"Le foyer de l'incendie a été circonscrit, il n'y a pas de flammes. Les explosions de munitions ont cessé. Le croiseur 'Moskva' garde sa flottabilité", a indiqué le ministère, qui dit enquêter sur les causes du sinistre, l'Ukraine ayant affirmé de son côté avoir attaqué le bâtiment.



France 24 PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 214 fois.

Publié par Mamadou Salif editor